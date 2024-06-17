دراسة: الحوامل الحاصلات على تطعيم ضد كورونا أقل عرضة للخضوع لعملية قيصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أن الحوامل الحاصلات على تطعيم ضد كورونا، أقل عرضة للخضوع لعملية قيصرية، أو الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووجد تحليل موسّع لـ 67 دراسة شملت أكثر من 1.8 مليون امرأة أن التطعيم الكامل ضد كورونا، مفيذ في الوقائية من العدوى، وفي الاستشفاء، بحسب مديكال إكسبريس.

واعتمدت الدراسة على بيانات بين ديسمبر 2019 ويناير 2023، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الفروق بين متغيرات الفيروس.

وتوصل فريق البحث من جامعة برمنجهام إلى أن الحاصلات على تطعيم كامل انخفض احتمال إصابتهن بكورونا، بـ 61%، واحتمال دخول المستشفى بسبب العدوى بـ 94% .

ووجد التحليل أن التطعيم خفض احتمال اللجوء إلى ولادة قيصرية، بـ 9%، واضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بـ 12%.

وانخفض أيضاً، ، خطر دخول المواليد لأمهات حصلن على جرعتي اللقاح، إلى وحدة العناية المركزة للرضع بـ 8%.