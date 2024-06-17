هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول حلويات الأضحية.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

بشكل عام، فإن الإفراط في تناول الحلويات، بما في ذلك حلويات العيد، قد يُؤثّر سلبًا على صحة الجسم.

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري التغذية والمناعة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الإفراط في تناول حلويات العيد مثل الشكولاته، قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة، ويرجع ذلك لعدة أسباب.

وأضافت أن حلويات العيد يمكن أن تسبب زيادة الوزن لأن الحلويات تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والسكريات،وتناول كميات كبيرة منها يؤدي إلى السمنة، مما يؤدي للتعرض لمشكلات صحية خطيرة.

وأشارت إلى أن تلك المشكلات تتمثل في ما يلي:

أمراض القلب.

السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

بالإضافة إلى تسوس الأسنان لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات مما يؤدي إلى تأكل مينا الأسنان.

ونصحت بتناول حلويات العيد باعتدال، واختيار الحلويات المصنوعة من مكونات طبيعية، والتي تحتوي على نسبة سكر منخفضة، وتناولها مع وجبة من الفواكه، أو العصائر الطبيعية الطازجة.

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