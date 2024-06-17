تقي من عسر الهضم وتطهر الأمعاء.. مشروبات سحرية تناولها بعد الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتميز عيد الأضحى بالوجبات الدسمة التي يمكنها أن تعيق عملية الهضم، لذا هناك قائمة بالمشروبات التي تساعد على تحسين الهضم وتطهر الأمعاء لتناول الطعام براحة وصحة.

وبحسب ما ذكره موقعي Ochsner Health، medicinenet، إليك المشروبات المطهرة للمعدة والتي تحسن عملية الهضم سواء تناولتها قبل الوجبات الدسمة أو بعدها.

شرب الماء

يُعد الماء مساعد طبيعي للجهاز الهضمي، فهو مكون رئيسي في كل خلية تبطن الجهاز الهضمي، ما يجعله هام حتى تؤدي تلك الخلايا وظيفتها، كما يحافظ الماء أيضًا على مرونة أنسجة الجهاز الهضمي بينما يخلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.

لذا تناول الكمية اليومية الموصى بها من الماء يطهر الأمعاء، كما تساعد الألياف في تنظيم حركات الأمعاء طوال اليوم، كما تساعد أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول.

النعناع

يحتوي النعناع على مواد كيميائية طبيعية قد تساعد الجهاز الهضمي من خلال تقليل التشنجات في الأمعاء، ويحسن من حركة الأمعاء ويزيد كفاءة الجهاز الهضمي، مما يجعل الطعام يهضم بسهولة أكبر بعد تناوله. كما وجد أيضًا أنه فعال في علاج متلازمة القولون العصبي.

الشمر

الشمر من الأعشاب الغنية بالألياف، وبالتالي يحسن صحة الجهاز الهضمي والأمعاء، ويقي من الإصابة بالإمساك وزيادة الغازات بعد تناول الأطعمة الدسمة، مما يجعله مشروب مثالي.

الزنجبيل

إن شرب شاي الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء تناول وجبة كبيرة قد يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع حرقة المعدة وآلام المعدة وعسر الهضم، ويعمل على تطهير الأمعاء، وذلك لأن الجذر يحفز تدفق اللعاب و إنتاج العصارة الصفراوية و المعدة، مما يؤدي إلى بدء هضم الطعام الذي تتناوله بسهوله.

الليمون

أن الليمون يساعد في تهدئة المعدة ويعزز وظائف الجهاز الهضمي، كما يستخدم كعلاج للطب الصيني القديم للمساعدة في تقليل الأعراض الشائعة في المعدة مثل الانتفاخ والإمساك.

كما يحتوي الليمون على مركب يسمى لسترال الذي يوفر فوائد مضادة للالتهابات، كما أنه خالي من الكافيين، مما يجعله مشروبًا مثاليًا قبل أو بعد الوجبات.

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