لن تتوقع.. تناول الشمام قد يحميك من مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقبل كثيرون على تناول الشمام في الصيف باعتباره فاكهة لذيذة تمنح الجسم فوائد عديدة، منها حمايتك من مرض قاتل.

وبحسب موقع healthline، فإن الشمام قد يساعد على الوقاية من خطر الإصابة بالسرطانات لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تنشط الخلايا السرطانية.

وتساعد مضادات الأكسدة في الشمام "السيلينيوم وبيتا كاروتين وفيتامين سي والوتين وزياكسانثين بالإضافة إلى الكولين"، على منع تلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والحالات الصحية الأخرى.

فوائد أخرى لـ الشمام

ضبط ضغط الدم

يعزز صحة الجهاز الهضمي بسبب الألياف

مرطب لجسم الإنسان

معزز للجلد

معزز لصحة الدماغ

مقوي العظام

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