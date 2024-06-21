8 أطعمة تساعد على ترطيب جسمك في الطقس الحار.. تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الشعور بالعطش والجفاف، ما يتطلب ترطيبا مستمرا للجسم لأداء وظائفه الحيوية.
وهناك 8 أطعمة مفعولها سحري تساعد على ترطيب الجسم بشكل طبيعي خلال موجة الطقس الحار، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".
الخيار
يحتوي الخيار على 96% من الماؤ مقارنة بأي طعام آخر، لذا فهو خيارا جيدا لترطيب الجسم في الطقس الحار.
الخس
الخس في المرتبة الثانية بعد الخيار من حيث الترطيب، نظرا لاحتوائه على 96% من الماء إلى جانب كونه غنيا بالمغذيات.
الكرفس
نظرا لأنه غني بنسبة هائلة من الماء تصل إلى 95%، بالإضافة إلى أنه مصدرا ممتازا للألياف.
الفجل
يحتوي أيضا على 95% من الماء وهو غني بالألياف وفيتامين C، ما يجعله إضافة مرحب بها لأي وجبة في الطقس الحار.
الطماطم
تتميز الطماطم بمحتواها المائي العالي، حيث تصل نسبة الماء فيها إلى 94%، ما يجعلها مصدرا ممتازا للترطيب.
الكوسة والقرع الصيفي
الكوسة والقرع الصيفي من أفضل الخيارات للحصول على ترطيب كافٍ للجسم، وذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الماء تصل إلى 94%.
الفلفل
إلى جانب كونه مصدرا ممتازا للترطيب، فإن الفلفل الحلو غني أيضا بمضادات الأكسدة.
البطيخ
إحدى أهم خصائص البطيخ هي محتواه العالي من الماء، حيث تصل نسبته إلى 92%، وهذا ما يجعله خيارا مثاليا للترطيب خلال فصل الصيف.
ولكن فوائده لا تقتصر عند الترطيب فقط، بل أيضا مصدرا للعديد من العناصر الغذائية الهامة، أهمها الليكوبين المعزز للخلايا.
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