يقوي قلبك.. هذا النوع من التوابل يقلل مستويات الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

توابل القرفة هي أحد التوابل المشهورة، وتتميز برائحتها القوية ونكهتها الدافئة، وتستخدم في العديد من الأطباق والحلويات حول العالم.

سعيد شلبي استشاري الكبد يقول لمصراوي، قد تكون القرفة مفتاح تحسين صحة قلبك وخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل فعال.

ما هو هذا النوع من التوابل؟

هذه التوابل الشائعة التي نستخدمها في العديد من الأطباق والحلويات، تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتؤدي دورًا هامًا في خفض الكوليسترول.

كيف تعمل القرفة على خفض الكوليسترول؟

أن القرفة تعمل على خفض الكوليسترول الضار (LDL) بعدة طرق

تساعد القرفة على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يسمح له باستخدام السكر بشكل أكثر كفاءة، وهذا بدوره يقلل من تراكم الدهون في مجرى الدم.

تُقلل القرفة من امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، مما يساعد على خفض مستوياته في الدم.

تُحفز القرفة إفراز الكوليسترول من الجسم عبر الصفراء، مما يساهم في خفض مستوياته في الدم.

تُقلل القرفة من الالتهاب في الجسم، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تكوين الكوليسترول الضار (LDL).

العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول، مثل:

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

التقليل من التوتر.

اقرأ أيضا:

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة علامة على مرض نادر

سر فقدان الشهية في الطقس الحار.. مفاجأة

كيف يؤثر تناول الفاكهة على الريق على الجسم؟.. مفاجأة

لتجنب مصير روجينا.. كيف تقي نفسك من حروق الشمس في المصيف؟

6 أطعمة تزيد من فرص الإنجاب.. هل تعرفها؟