هل هناك علاقة بين فقدان حاسة الشم وصحة القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لطالما ربطنا حاسة الشم بتجاربنا اليومية، مثل الاستمتاع برائحة الطعام أو الزهور، أو التحذير من مخاطر المواد الضارة، لكن ماذا لو أخبرتك أن حاسة الشم قد تُقدم لنا أيضًا أدلة قيّمة حول صحة القلب؟

وكشف باحثون من جامعة ميتشغان أن فقدان حاسة الشم قد يساعد في التنبؤ بخطر إصابة الشخص بقصور القلب، ولم يجد العلماء رابطاً بين فقدان حاسة الشم وأمراض القلب الأخرى، أو خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتبعا لما جاء في "نيوز مديكال توداي"، يقدر المتخصصون أن حوالي 64 مليون شخص على مستوى العالم يعانون من قصور القلب، وهي حالة طبية حيث لا يستطيع القلب ضخ ما يكفي من الدم في جميع أنحاء الجسم.

وأيضا يمكن أن يحدث قصور القلب بسبب أمراض أخرى تضعف عضلة القلب، مثل ما يلي:

مرض القلب التاجي.

اتباع نمط حياة غير الصحية.

التدخين.

الإفراط في تعاطي الكحول.

وتشير الأبحاث السابقة أن خلل حاسة الشم يبدأ في الزيادة بمجرد بلوغ سن الستين.

وفي ضوء تلك الدراسة، فسر الباحثون بيانات من حوالي 2500 شخص في دراسة للشيخوخة، وكان المشاركون الذين التحقوا لأول مرة بهذه الدراسة في عامي 1997 و1998 من كبار السن الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و79 عاماً.

وتوصل الباحثون إلى أن المشاركين الذين يعانون من فقدان حاسة الشم لديهم خطر متزايد بنسبة 30% للإصابة بقصور القلب الاحتقاني مقارنة بمن لم يفقدوا حاسة الشم.

وتبعا لنتائج البحث فإن فقدان الشم يشير إلى ضعف أكبر لعوامل الضغط في عضلة القلب بخلاف تصلب الشرايين.