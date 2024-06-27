اخبار العالم

5 مصابين في تصادم ميكروباص بعمود إنارة في بني سويف

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط"، في نطاق مركز ببا جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط"، في نطاق مركز ببا، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمود محمد محروس، 45 عامًا، سحجات وكدمات، ويسري رزق حسين، 30 عامًا، سحجات وكدمات، ومحمد محمود محمد، 14 عامًا، جرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم، و مصطفي محمد خميس 24 عامًا، جرح بالرأس حوالي 5 سم، واشتباه كسر باليد اليسرى، وأحمد طارق عزوز 26 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمركز ببا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا