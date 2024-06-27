5 مصابين في تصادم ميكروباص بعمود إنارة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط"، في نطاق مركز ببا جنوب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بتصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة على الطريق الزراعي "القاهرة - أسيوط"، في نطاق مركز ببا، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمود محمد محروس، 45 عامًا، سحجات وكدمات، ويسري رزق حسين، 30 عامًا، سحجات وكدمات، ومحمد محمود محمد، 14 عامًا، جرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم، و مصطفي محمد خميس 24 عامًا، جرح بالرأس حوالي 5 سم، واشتباه كسر باليد اليسرى، وأحمد طارق عزوز 26 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمركز ببا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.