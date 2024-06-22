أضرار تناول القهوة يوميا على الفتيات.. «احذري الإصابة بالسمنة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تُعدّ القهوة من المشروبات الأكثر شعبية في العالم، ويستهلكها الكثيرون يوميًا لاحتوائها على الكافيين الذي يُعزّز التركيز واليقظة، لكن قد يجهل البعض مدى الأضرار التي من الممكن أن تسببها القهوة وخاصة بالنسبة للفيتات، التي تتمثل في إصابتهن بالتوتر والأرق واضطرابات في النوم.

أضرار القهوة على الفتيات

الدكتورة دينا البسيوني استشاري التغذية توضح في حديثها لـ«هن» أضرار تناول القهوة على الفتيات، التي قد تتمثل في الآتي:

الأرق

قد يتسبب كوب القهوة الذي تلجأ إليه بعض الفتيات قبل النوم مباشرة في الشعور بالأرق، بحسب استشاري التغذية، خاصة وأنّ الخلايا العصبية لدى الفتيات في سن المراهقة تتأثر بشكل كبير، وهذا بسبب أن الجسم يريد الراحة والخلايا العصبية في المخ والدماغ مستيقظة بسبب الكافيين المتواجد في القهوة.

الإدمان والصداع

وتتسبب أكواب القهوة التي تعتاد الفتيات على تناولها في أوقات مختلفة من اليوم سواء في العمل، أو الدراسة على الشعور بالصداع والاكتئاب إذا توقفنّ عن تناولها لفترة طويلة، ولا يزول هذا الشعور إلا بتناول كوب آخر أو مرور تقريبا 48 ساعة من تناول آخر فنجان.

زيادة انقباضات الرحم

تؤثر نسبة الكافيين العالية المتواجدة في القهوة في زيادة انقباضات الرحم وزيادة الألم خلال الدورة الشهرية.

الإصابة بالسمنة

وأحيانًا قد تميل الفتيات إلى تناول القهوة المضاف لها الحليب أو الشوكولاتة، أو الكراميل، أو تناول قطع الحلوى التي تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية، الأمر الذي يسبب زيادة فرص الإصابة بالسمنة.

ضربات القلب

وبحسب استشاري التغذية، قد تؤثر نسب الكافيين العالية في القهوة بالسلب على ضربات القلب مما يجعلها دائمًا في عدم انتظام.

تأثيرها على امتصاص بعض العناصر الغذائية

قد تُقلّل القهوة من امتصاص الجسم لبعض العناصر الغذائية، مثل الحديد والكالسيوم.

الجفاف

قد تُؤدّي القهوة إلى زيادة التبول، ممّا قد يُسبّب الجفاف إذا لم يتمّ شرب كميات كافية من الماء.