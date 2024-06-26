4 بدائل للكيرياتين لعلاج الشعر.. «افردي شعرك من غير أضرار»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

استخدام الكرياتين في علاج الشعر وفرده، ربما يساعد على تقويته ومنع تساقطه، لكن ما لا تعرفه كثير من السيدات أنه قد لا يكون مناسبًا مع طبيعة شعرهن، لذا نقدم لكُن من خلال «هُن»، بديل الكيرياتين بزيوت طبيعية يمكن استخدامها في المنزل وتعطي نفس النتائج.

بدائل الكيرياتين للشعر

أوضحت الدكتورة ماريان عاذر أخصائية الجلدية والتجميل، أنّ الكيرياتين عبارة عن مادة كيميائية ووضعها في الشعر قد يؤثر عليه بشكل سلبي، وهناك بعض الزيوت تساعد الفتيات في إعطاء نفس النتيجة، منها:

زيت إكليل الجبل

الفوائد

يساعد على تقليل تجعد الشعر.

يقلل من تساقط الشعر.

يجعل الشعر يبدو أكثر صحيًا.

طريقة الاستخدام

امزجيه مع القليل من الشامبو.

طبقيه على شعرك لبضعة ساعات.

بلسم مع جوز الهند

الفوائد

إحدى بدائل الكيرياتين القوية.

يساعد على فرد الشعر.

يعطي للشعر لمعانًا وقوة.

طريقة الاستخدام

اخلطي كمية من البلسم مع جوز الهند.

ضيفي العسل مع زيت جوز الهند.

ضعيه على شعر رطب لعدة ساعات.

زيت النعناع والليمون

الفوائد

يساعد زيت النعناع على جعل الشعر يبدو أكثر صحيًا.

يزيد من قوة الشعر.

يعمل على ترطيب الشعر وفرده.

طرق الاستخدام

ضعي زيت النعناع في ماء دافئ.

صفي المزيج وضعيه في علبة رش للاستخدام.

ضيفي الزبادي وعصرة من الليمون.

طبقيه على الشعر لمدة 15- 20 دقيقة.

زيت الزيتون والشامبو

الفوائد

يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على معالجة الشعر التالف.

يحتوي على البروتينات والدهون المفيدة لصحة الشعر.

طريقة الاستخدام