دراسة تُثبت فوائد المكسرات لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أظهرت دراسة حديثة من جامعة جنوب أستراليا أن إدراج المكسرات في نظام غذائي مُقيد بالسعرات الحرارية لا يُعيق فقدان الوزن، بل يساهم فيه.

وبتحليل نتائج سبع تجارب عشوائية قيمت تغيرات الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم في الأنظمة الغذائية المقيدة للسعرات الحرارية (ER)، وجد الباحثون أن أيا من الدراسات لم تنتج أي تأثير سلبي على فقدان الوزن عندما تم إدراج المكسرات كجزء من النظام الغذائي، وفق لما جاء في "ميديكال إكسبريس"

وأظهرت أربع من الدراسات السبع أن الذين تناولوا 42-84 جرام من المكسرات كجزء من النظم الغذائية المقيدة للسعرات الحرارية (أو المقيدة للطاقة) حققوا خسارة أكبر بكثير في الوزن من أولئك الذين تناولوا نظاما غذائيا مقيدا للسعرات الحرارية من دون المكسرات.

ويؤكد الباحث في جامعة جنوب أستراليا، البروفيسور أليسون كوتس، أن المكسرات من الأطعمة الغنية بالمغذيات ويجب تضمينها في الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن.

وأضاف البروفيسور كوتس: "غالبا ما يتجنب الناس المكسرات عندما يحاولون إنقاص الوزن لأنهم يعتقدون أن محتوى الطاقة والدهون الموجود في المكسرات يمكن أن يساهم في زيادة الوزن، لكن في الواقع، المكسرات غنية بالدهون الصحية غير المشبعة والبروتين النباتي والألياف الغذائية، وكلها تلعب دورا في تعزيز الشبع وترتبط المكسرات بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، وتحسين صحة الأمعاء وتعزيز الأداء الإدراكي".

وواصل : "إذا كانت زيادة الوزن مصدر قلق يثني الناس عن تناول المكسرات، فكن مطمئنا إلى أن الأمر ليس كذلك، فالمكسرات لا تسبب زيادة الوزن".