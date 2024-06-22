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الامارات | عراقي يقتل ابنته الطفلة طعناً ويصيب زوجته

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أقدم عراقي على قتل ابنته البالغة من العمر 14 عامًا، وإصابة زوجته بجروح خطيرة.

وفي التفاصيل، أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية القبض على المتهم بعد تلقيها بلاغا بالجريمة.
وتبين أن المتهم تخلص من ابنته بأن قتلها بعدة طعنات بالسكين، كما أصاب والدتها التي حاولت إنقاذ ابنتها من أبيها.

ولم يدلِ القاتل بأي معلومات حول الأسباب التي دفعته لارتكاب جريمته بحق ابنته وزوجته.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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