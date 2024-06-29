السباحة للحامل في الصيف ملاذ منعش مع فوائد جمة.. لكن بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول فصل الصيف، تزداد درجات الحرارة، وتُصبح الحاجة للنشاط البدني المنعش أكثر إلحاحًا.

ولكن ماذا عن الحوامل؟ هل يُمكنهن الاستفادة من السباحة في هذه الأجواء الحارة؟

كما تُعد السباحة من أفضل التمارين الرياضية للحوامل في فصل الصيف، فهي تُقدم العديد من الفوائد الصحية مع مراعاة بعض شروط الأمان لضمان سلامة الأم والجنين.

وتبعا لخبراء "بيبي سنتر"، تفيد التمارين الهوائية أثناء الحمل من خلال تقوية القلب، وجعله أكثر كفاءة في ضخ الدم، وهذا يحسن الدورة الدموية في الجسم بالكامل، ويعزز مستويات الأكسجين في الدم، ما يساعد على نمو الجنين بمعدل صحي.

كذلك، لا داعي للقلق من السباحة في حمام سباحة معالج بالكلور.

كما يمكن عدم الخوف من السباحة في حمام سباحة به كلور، كما أن السباحة تساعد على ما يلي أثناء الحمل:

تخفّف السباحة من بعض الآلام.

تخفف من الانزعاج الناتج عن الحمل.

تقي آلام الرباط المستدير.

السباحة تساعد على تحريك العديد من عضلات الجسم.

الحفاظ على الوزن صحي.

باللإضافة إلى أن طفو الماء يتيح للحامل الاستمتاع بشعور انعدام الوزن، على الرغم من الوزن الزائد الناتج عن الحمل.

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها

لا تتوقفي عن رياضة السباحة فجأة.

إذا اعتدتي على السباحة عليك الممارسة بشكل يومي.

الحرص وعد الإرهاق.

عدم السباحة لساات طويلة.

استخدام واقي شمس.

ضرورة شرب الماء.