الامارات | خرائط «غوغل» تحذف صوراً مزيفة للنمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تطبيق خرائط «غوغل مابس»، السبت، حذف عشرات من الصور، أنشأها ناشطون بيئيون عبر الذكاء الاصطناعي للتحذير من الآثار الكارثية المستقبلية للتغير المناخي على أماكن شهيرة في النمسا.

ونشرت مجموعة «ليتسته جينيريشن» (الجيل الأخير)، هذا الأسبوع، لقطات حقيقية لكن معدّلة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتبدو كما لو أنها التُقطت في المستقبل، وتحديداً في مايو 2070، يظهر فيها نهر الدانوب وعدد من البحيرات جافة، وأنهر جليدية موحلة، وقمم جبال الألب مكسوة بالحصى. وكانت مجموعة «غوغل» الأميركية سريعة في الرد.

وقال ناطق باسمها: «حذفنا الصور المعنية التي لا تحترم سياستنا»، مذكّراً بـ«حظر المحتوى الذي لا يستند إلى تجربة حقيقية أو لا يصوّر بأمانة موقعاً ما».

بينما ذكرت المنظمة غير الحكومية أنها «لم تتفاجأ» برد فعل الشركة التكنولوجية التي «تتجاهل كارثة المناخ، كما تفعل السلطات والشركات الكبرى عموماً»، بحسب الناشطة مارينا هاغن - كانافال.