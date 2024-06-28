أحمد الحريري التقى بوشكيان وبحث مع لويس لحود أوضاع القطاع الزراعي في لبنان

استهل امين عام تيار المستقبل احمد الحريري زيارته إلى البقاع بزيارة دارة الوزير والنائب جورج بوشكيان وجرى التباحث في أمور انمائية وخدماتية. ونوه الحريري بدور بوشكيان في تطوير القطاعات الانتاجية ودعمها وحمايتها. وكان الحريري والوفد المرافق قد زاروا مفتي زحلة والبقاع علي الغزاوي مقدمين التهاني بالعيد. كما استقبل مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود في دارته في زحلة الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ، وقد جرى خلال اللقاء عرض أوضاع زحلة والبقاع واوضاع القطاع الزراعي في لبنان والمشاكل التي تعترض المزارعين وتسويق المنتوجات الزراعية في الاسواق المحلية والخارجية . وبعد اللقاء اشاد الحريري بجهود مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود في خدمة المزارعين في كل لبنان .

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