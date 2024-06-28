نقولا: ما من شجرة وصلت إلى ربها مهما عَلت

أشار النّائب الأسبق ​نبيل نقولا​، في تصريح، ردًّا على تصريحات الصّحافي الإسرائيلي إيدي كوهين، إلى أنّ "هذا المعاق قد نسي أن يمرّوا إذا استطاعوا فِعل ما يَحلم به، في وادي الجماجم في جبل لبنان، لعلّه يجد بين جماجم الغُزات أثرًا لبقايا جمجمة لأحد أجداده"، مشدّدًا على أنّه "كفى استكبارًا ومكابرة، ليس هناك من شجرة وصلت لربّها مهما عَلت".

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