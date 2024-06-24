علامات شائعة تنذر بإصابتك بسرطان الدماغ.. اذهب إلى الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن تظهر أورام المخ أحيانا بعلامات خفية أو صامتة، لذا يسهل الخلط بينها بسهولة مع حالات أخرى.

ما هو ورم الدماغ وما أسبابه؟

ورم الدماغ هو نمو غير طبيعي للخلايا في الدماغ أو الجهاز العصبي المركزي، والتي يمكن أن تكون حميدة أو خبيثة، وعندما ينمو أي من هذين النوعين بسرعة، يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة، ما يؤدي إلى تلف الدماغ، بحسب ما ذكر موقع "indianexpress".

وفي حين أن السبب الدقيق لورم الدماغ غير معروف، فقد تم تحديد بعض عوامل الخطر، وتشمل التعرض للإشعاعات المؤينة، والتاريخ العائلي لأورام المخ، والحالات الوراثية، والتعرض لبعض المواد الكيميائية والملوثات البيئية.

ما هي العلامات الصامتة لورم في المخ؟

الصداع المستمر، إذا كان أكثر حدة أو متكرر، خاصة في الصباح أو مصحوبا بالغثيان أو القيء أو عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية.

ويجب الانتباه أيضا إلى التغييرات في الكلام، مثل: صعوبة التحدث أو ثقل الكلام والتغيرات في السمع.

وقد يشكو المريض من النعاس طوال الوقت، أو تغيرات عقلية أو سلوكية، مثل: فقدان الذاكرة أو تغيرات في الشخصية، أو ضعف أو تنميل في الذراعين أو الساقين أو عدم القدرة على السمع أو التذوق أو الشم، أو مشكلات في التوازن أو التنسيق.

ما هي الاختبارات التي ينبغي القيام بها؟

يبدأ تشخيص ورم الدماغ بالفحص البدني وإلقاء نظرة على التاريخ الطبي، علاوة على ذلك، قد يقوم جراح الأعصاب بتقييم قوة العضلات والذاكرة، ويمكن أيضا إجراء التشخيص على أساس الأشعة المقطعية للرأس، والتصوير بالرنين المغناطيسي للرأس، وتصوير الأوعية، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والأشعة السينية للجمجمة والخزعة.

وبمجرد تشخيص ورم في المخ، قد تشمل خيارات العلاج إجراء عملية جراحية لإزالته، والعلاج الإشعاعي والكيميائي، اعتمادا على نوع الورم وموقعه، بالإضافة إلى الصحة العامة للمريض.

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