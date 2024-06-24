الامارات | مصر تكتشف كنوزاً أثرية جديدة.. بمحيط «ضريح الأغاخان» في أسوان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مصر العثور على 33 مقبرة أثرية، تعود إلى العصر الفرعوني المتأخر والعصرين اليوناني والروماني بمحيط «ضريح الأغاخان» في محافظة أسوان جنوب البلاد.

ونجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة، العاملة في محيط ضريح الأغاخان غرب مدينة أسوان، في الكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية الرومانية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، الدكتور محمد إسماعيل خالد - في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) - أهمية هذا الكشف كونه يضيف تاريخاً جديداً لمنطقة الأغاخان، موضحاً أن بعض المقابر المكتشفة لا تزال تحتفظ بداخلها بأجزاء من مومياوات وبقايا الأدوات الجنائزية؛ ما يسهم في معرفة المزيد من المعلومات عن تلك الفترة وبعض الأمراض المنتشرة خلالها وينبئ في الوقت نفسه عن الكشف عن المزيد من المقابر بالمنطقة.

من جانبه، قال رئيس قطاع الأثرية المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أيمن عشماوي، إن عدد المقابر المكتشفة يبلغ نحو 33 مقبرة جميعها من العصر المتأخر والعصرين اليوناني والروماني، لافتاً إلى أن الدراسات التي تمت على بقايا المومياوات داخلها تشير إلى أن ما يقرب من 30% أو 40% من الذين دفنوا بها قد ماتوا في سن الشباب أو من حديثي الولادة حتى سن البلوغ.

وعن التخطيط المعماري للمقابر المكتشفة أوضح أن بعضها له مدخل يتقدمه فناء مفتوح محاط بحوائط من الطوب اللبن والبعض الآخر منحوت مباشرة في صخر الجبل.