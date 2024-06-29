هشام ماجد ينتهي من تصوير "إكس مراتي" استعدادا لعرضه قريبا بموسم الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى فريق فيلم "إكس مراتي" من تصوير أخر مشاهد العمل الذي من المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائي بموسم الصيف الحالي.

يذكر أن فيلم "إكس مراتي" والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة: هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وسينرجي، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.

جدير بالذكر أن هشام ماجد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أشغال شقة مع الفنانة أسماء جلال، كما عُرض له مؤخرا فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد.