لص حاول سرقة هاتف من نافذة القطار فأصبح معلق في الهواء.. وهذا ما حدث له "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، قام لص بسرقة هاتف خلال تحرك قطار في الهند، ومن ثم حاول القفز منه وهو يتحرك، ولكن ما حدث له مفاجئ.

وبحسب ما ذكره موقع india، وبعد سرقة الهاتف كان يحاول اللص الهروب من نافذة القطار وهو يتحرك، ولكن تم القبض عليه، وأصبح جسده متدلي من القطار في الخارج، ومنعوه من الفرار بهاتف السيدة.

وبدأ اللص في الصراخ قائلًا : "من فضلك دعني أذهب... ستنكسر يدي يا أخي"،وظل معلقًا بالقطار المتحرك لأكثر من كيلومتر قبل أن ينقذه شركائه المزعومون.

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