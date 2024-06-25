سر النضارة والحيوية.. لن تتخيل ما يفعله شرب الماء على الريق في صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يبدأ الكثيرون يومهم بتناول كوب من القهوة أو الشاي، لكن هل تعلم أن شرب الماء فور الاستيقاظ من النوم قد يكون له فوائد صحية مذهلة؟

وتقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، إن الماء شريان الحياة، فتناوله فور الاستيقاظ من النوم يعيد للجسم حيويته ونشاطه، ويساعد على ترطيب الجسم، وتحسين وظائفه.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن الماء يزيد من نشاط الدورة الدموية فور الاستيقاظ من النوم، كما يساعد على تدفق الدم لجميع أنحاء الجسم، بالإضافة لنقل العناصر الغذائية والأكسجين.

وأشارت إلى أن تناول كوب من الماء فور الاستيقاظ من النوم، يساعد الكلى على التخلص من السموم، وفضلات الجسم، بشكل أكثر فاعلية.

وأكدت وجود فوائد أخرى مثل ما يلي:

- تحسين حركة الأمعاء.

- منع الإمساك.

- منع عسر الهضم.

تحسين الحالة المزاجية.

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