حل سحري.. فاكهة تناولها يوميا يخفض الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى تراكمه في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انسدادها أو الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وقد يكون النظام الغذائي من ضمن أسباب ارتفاع الكوليسترول، وخاصة تناول الكثير من الدهون المشبعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح خبير التغذية البريطاني إيلي بريشر أن "التفاح" غني بالعناصر الغذائية، حيث يحتوي على 10 % من فيتامين سي والنحاس وفيتامين K وE.

كما أن تناول تفاحة يوميا عادة صحية مفيدة للقلب، حيث يسهم "البكتين" الموجود به على خفض نسبة الكوليسترول، و"البوليفينول" على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووجدت دراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة وإيطاليا ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2020، أن تناول تفاحتين يوميا يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار.

وشهد 40 مشاركا تناولوا تفاحتين يوميا لمدة ثمانية أسابيع، انخفاض مستويات الكوليسترول لديهم، وأصبحت الأوعية الدموية أكثر صحة واسترخاء بعد تناول التفاح يوميا.

ويحتوي التفاح على نوع من الفلافونويد يسمى "بروسيانيدينز" يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة ما يساعد على خفض الدهون والكوليسترول الضار.

وأيضا قد تحمي المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح من الأمراض التنكسية العصبية مثل: مرض الزهايمر وباركنسون والحفاظ على أداء الدماغ.

كما أن قشر التفاحة غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، والتي ثبت أنه يحسن مستويات الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

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