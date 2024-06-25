لن تتخيل تأثير لون دهان الحائط على حياتك.. مفتاح للثروة وطرد الطاقة السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثيرون عن طرق لجذب المزيد من الثروة والنجاح في حياتهم، وخلق بيئة منزلية دافئة مليئة بالطاقة الإيجابية.

خبيرة طاقة المكان "الفونج شوي" سالي القطبي، أكدت لـ"الخليج 365" أن اختيار الألوان المناسبة لمنزلك له تأثير عميق على مشاعرك وطاقتك.

ألوان "الفونج شوي" لجذب الاستقرار المالي والراحة

أوضحت "سالي" أن ألوان التان والفانيلا لاتيه من الألوان المفضلة في فلسفة "الفونج شوي"، لقدرتها على تجديد الأمل وخلق شعور بالراحة والهدوء.

ونصحت باستخدام هذه الألوان في غرف المعيشة وغرف النوم، بغض النظر عن موقعها في المنزل، حيث تساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب، وله تأثير قوي على الوفرة المادية.

كما تخلق هذه الألوان بيئة دافئة ومريحة تُسهم في الشعور بالاسترخاء والنوم بشكل أفضل، بالإضافة إلى، طرد الطاقة السلبية.

ألوان غرف المعيشة

لفتت الخبيرة إلى أن اختيار ألوان غرف المعيشة بعناية أمر ضروري، مع مراعاة موقعها بالنسبة لمدخل المنزل، ويرجع ذلك إلى أن موقع الغرفة يؤثر على كمية الإضاءة الطبيعية التي تدخلها، وبالتالي على الشعور العام بالمساحة.

نصائح لاختيار ألوان غرف المعيشة

الألوان الفاتحة والباردة: ينصح باستخدام الألوان الفاتحة والباردة، مثل الأبيض والأزرق السماوي والفضي، في غرف المعيشة التي تفتقر إلى الإضاءة الطبيعية.

الألوان المحايدة الدافئة: يمكن أيضا استخدام الألوان المحايدة الدافئة، مثل البيج والكريمي، مع لمسات من الألوان الذهبية أو البُني الفاتح، في غرف المعيشة التي تتمتع بإضاءة طبيعية جيدة. تُضفي هذه الألوان شعورا بالنجاح والاستقرار المالي.

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