شنطة بربع مليون.. هاجر أحمد تتصدر التريند بسبب مغسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت الفنانة هاجر أحمد "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما تقدمت بشكوى رسمية في جهاز حماية المستهلك ضد إحدى المغاسل، إثر تلف شنطتها الفاخرة من علامة "كريستيان ديور" بقيمة ربع مليون جنيه مصري.

كشفت هاجر عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" تفاصيل ما حدث، حيث أوضحت أنها تواصلت مع المغسلة قبل شهرين ونصف لتنظيف بقعة بسيطة على شنطتها، مؤكدة لهم أنها قطعة غالية الثمنن نحو "5000 دولار" وأن أقرب فرع لعلامة كريستيان ديور للصيانة موجود في دبي، مما يُعيق عملية إصلاحها.

وأشارت هاجر إلى أنها تأكدت من المغسلة قدرتهم على تنظيف الشنطة باستخدام نفس المواد المُستخدمة في كريستيان ديور.

وبعد مرور أسبوع على تسليم الشنطة للمغسلة، فوجئت هاجر بتلفها بشكل كارثي، حيث تم مسح شعارها الذهبي، واحترقت من الداخل، وتكسرت أيدها، وتقطعت من الجوانب.

حاولت هاجر التواصل مع المغسلة مرة أخرى، فأعادو لها الشنطة مع باقة ورد، لكنها تفاجأت برد صادم من أحد موظفيهم بقوله: "اللي تعرفي تعمليه اعمليه واخبطي راسك في الحيطة".

لم تستسلم أمام هذا التصرف غير اللائق، فتوجهت فورا إلى جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى رسمية ضد المغسلة.

وأوضحت أنه في آخر مكالمة لحماية المستهلك قالولوا لها: "الفاتورة بتاعة الشنطة اللي هيا 250 جنيها هيدوهالك تقريبا 10 أضعاف وده قانون حماية المستهلك".

وفي هذا الصدد، نوضح سر ارتفاع أسعار حقائب كريستيان ديور التي تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

هناك بعض العوامل التي تُسهم في ارتفاع أسعارها، وفقا لموقع "chicpursuit".

العلامة التجارية

كريستيان ديور واحدة من أشهر وأرقى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وتتميز بسمعة قوية في مجال الأزياء والموضة، ما يُضفي قيمة إضافية على المنتج.

المواد

تُصنع حقائب ديور من أجود أنواع المواد للظهور بأبهي إطلالة، مثل الجلود الطبيعية الفاخرة والقطن، والساتان.

التصميم الفريد

تشتهر هذه الحقائب بتصاميمها الفريدة التي تواكب أحدث صيحات الموضة، ما يجعلها قطعً فنية راقية تُعبر عن الأناقة والتميز.

مهارة مُصنعي الحقائب

لا تقتصر جودة منتجات ديور الفاخرة على المواد المُستخدمة أو التصميمات المُبتكرة فحسب، بل تؤدي الحرفية العالية دورا أساسيا في تميزها وارتفاع أسعارها.

في كل خطوة من خطوات تصنيع الحقائب، تُولي العلامة التجارية اهتماما بالغا بأدق التفاصيل، بدءًا من اختيار المواد الخام الفاخرة من مصادر موثوقة، إلى استخدام تقنيات التصنيع اليدوية الدقيقة على يد الحرفيين المهرة الذين يتمتعون بخبرة واسعة تمتد لسنوات طويلة.

التكلفة العالية للإنتاج

تُصنع الحقائب باستخدام تقنيات معقدة تتطلب مهارات عالية وخبرة واسعة، وتُستخدم في تصنيعها مواد باهظة الثمن، ما يُضفي تكلفة إضافية على المنتج.

زيادة الطلب على المنتجات

تحظى حقائب ديور بشعبية هائلة بين عشاق العلامة التجارية ومُحبي الموضة الفاخرة حول العالم، ويؤدي هذا الطلب المتزايد إلى ارتفاع قيمة المنتج بشكل ملحوظ، ما ينعكس على سعره المرتفع.