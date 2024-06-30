"الجديد": لا موعد يجمع باسيل وبري حتى اللحظة وبارولين مستاء من التعاطي الماروني مع الازمة الرئاسية

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "لا موعد يجمع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل برئيس مجلس النواب نبيه بري حتى اللحظة، ولا موعد يجمع الخماسية مع أي طرف لبناني هذا الاسبوع والسفراء يعملون على تفعيل لقاءاتهم في الاسبوع الثاني من تموز".
وأفاد مصدر دبلوماسي لـ"الجديد"، بأننا "قلقون من التعقيدات المتزايدة والانظار تبحث عن أي تطور إقليمي يساعد في تسهيل مسعى حلحلة الشغور الرئاسي".
وأضافت المعلومات "بارولين مستاء من التعاطي الماروني مع الازمة الرئاسية وترك إرشاداً رسولياً للقيادات المسيحية بأن "يكونوا إلى الطاولة لا عليها".
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