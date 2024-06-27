الامارات | هل شيرين بالبيت ؟! جدل حاد حول دخولها مصحة الأمراض النفسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الملحن والمطرب حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة دخولها مصحة للعلاج النفسي بسبب الأزمات العنيفة التي لحقت بها مؤخرًا.

ولفت الفنان المصري إلى أن حالتها النفسية سيئة للغاية، لكن الأمر لم يصل إلى حد دخولها المصحة كما يشاع. وانها ما زالت في بيتها. واتهم "حسام" شقيق شيرين بالتسبب فيما وصلت إليه الفنانة الشهيرة التي عانت من مشكلات عديدة مؤخرًا.

وقال حسام حبيب في تصريحات لـ ET بالعربي: "كل ده كلام غلط، شيرين عبد الوهاب كويسة، لكن حالتها النفسية وحشة جدًا، بسبب إللي عمله فيها أخوها".

وسرت شائعات قوية عن دخول شيرين مصحة للعلاج النفسي بسبب حاجتها للتعافي والاستشفاء.

وكانت شيرين عبد الوهاب اتخذت خطوة تصعيدية جديدة ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، وذلك بعد إصدارها بيانًا رسميًا تتهم فيه شقيقها بأنه "تآمر" عليها بالتزامن مع بثها مقطعًا صوتيًا تؤكد فيه أنه "باعها".

وتقدم المحامي ياسر قنطوش، الممثل القانوني للفنانة، ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها لاتهامه باستغلال توكيل قديم كانت شيرين وقعت عليه بموجب الأخوة بينهما، لكنه أساء استخدامه، وتعاقد مع طرف ثالث دون علمها والذي استولى بدوره على حسابات "السوشيال ميديا" الخاصة بها.

وخرج شقيق الفنانة عن صمته إزاء الاتهامات المتكررة له من جانبها؛ واتهم محمد عبد الوهاب شقيقته بأنها تلعب دور الضحية ومحاطة بـ"أهل الشر" الذين أوقعوا بينها وبين عائلتها.

وأوضح في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك" أن شيرين اتهمته بكسر ضلع لها والتهجم عليها في منزلها، مصطحبًا 20 شخصًا، وأثبتت النيابة براءته من تلك الاتهامات، على حد تعبيره.

وشدد على أنه التزم الصمت طوال تلك المدة حتى لا يسيء لشقيقته وصورتها أمام الجمهور ولا يزعج والدته، لافتًا إلى أنه بعيد عن حياة شيرين منذ سنوات ولا يفهم سر تجدد الاتهامات له في هذا التوقيت رغم أنه كان يسعى لحمايتها وحماية بناتها طوال الوقت، على حد قوله.