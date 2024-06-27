فاكهة صيفية تقي من أمراض القلب والسرطان.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الأناناس يوفر الكثير من العناصر الغذائية التي تسهم في الوقاية من بعض المشكلات الصحية، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

يحتوي على مضادات الأكسدة

الأناناس يحتوي على مضادات الأكسدة "الفلافونويد"، وهذا يساعد على منع تلف الخلايا وتقوية المناعة، والوقاية من أمراض القلب، والسكري، وبعض أنواع السرطان.

يعزز شفاء الأنسجة

قد يساعد تناول الأناناس على شفاء البشرة بعد الجراحة أو الإصابة، وذلك بفضل احتوائه على إنزيم "البروميلين".

محاربة الالتهابات

يسهم "البروميلين" الموجود في الأناناس في مكافحة الالتهاب ومنع نمو الأورام.

الهضم الجيد

يحتوي الأناناس على كمية كبيرة من الألياف والتي ترتبط بعملية هضم أفضل.

يخفف آلام التهاب المفاصل

الأناناس غني بالنحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يسهم في تخفيف آلام التهاب المفاصل والوقاية من هشاشة العظام.

فقدان الوزن

الأناناس من أفضل الفواكه لفقدان الوزن، لأن إنزيماته قد تساعد على حرق الدهون.

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