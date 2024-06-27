علامات إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سرطان الكلى هو نمو غير طبيعي لخلايا أنسجة الكلى، فبمرور الوقت تُشكل هذه الخلايا كتلة تسمى بالورم، وينشأ السرطان فيها عندما يحفز شيء ما تغيير هذه الخلايا.

وتبدأ الخلايا بالانقسام غير المنتظم، وللورم السرطاني الخبيث القابلية على النمو والتنقُل والانتشار إلى أنسجة وأعضاء حيوية أخرى في الجسم، وفقًا لما جاء في "clevelandclinic".

أنواع سرطان الكلى

- سرطان خلايا الكلى.

- سرطان الخلايا الانتقالي.

- الساركوما الكلوية.

- ورم ويلمز.

أعراض الإصابة بسرطان الكلى

ظهور دم مع البول.

ظهور ورم أو كتلة في منطقة الكلية.

الشعور بألم في جانب البطن.

الشعور بالتعب.

الشعور بتوعك بشكل عام.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

وهناك علامات أخرى للإصابة بسرطان الكلى تتمثل فيما يلي:

درجة خفيفة من الحمى.

الشعور بألم في العظام.

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بفقر الدم.

عوامل تعزز الإصابة بسرطان الكلى

التدخين.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

التعرض للإشعاع.

الخضوع بشكل طويل لغسيل الكلى.

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