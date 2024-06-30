الاقتصاد

«نفط الشرق»: ترسية عقد مع وزارة الداخلية بقيمة 18 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية ترسية وتوقيع عقد توريد زيوت وشحوم لإحدى المديريات التابعة لوزارة الداخلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة العقد تقدر بنحو 18 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات ميلادية.
وأضافت أن الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي، من 2024/06/23م حتى 2027/06/22م.
ونوهت بأن قيمة العقد تعادل ما نسبته 27% من إيرادات العام المالي 2023.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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