شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أتربة مُثارة على العاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم.

وتشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة برياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الافقية (3-5) كم.

وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساء. رياح نشطة كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد على مناطق المملكة.

وأشار المركز على موقع الرسمي، إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض ونجران.

وبين أنها تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير.

في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

