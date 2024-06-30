الاقتصاد

مجلس إدارة «أكاديمية التعلم» يوافق على الانتقال إلى «تاسي»

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أكاديمية التعلم» يوافق على الانتقال إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم، يوم الخميس الماضي، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.

أخبار متعلقة

 

16 يوليو.. بدء توزيع الأرباح على مساهمي «أسمنت تبوك»
انخفاض أرباح «برج المعرفة» 37% إلى 3.39 مليون ريال خلال عام
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا