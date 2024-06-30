شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أكاديمية التعلم» يوافق على الانتقال إلى «تاسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أكاديمية التعلّم، يوم الخميس الماضي، الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية (تاسي).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
أخبار متعلقة
16 يوليو.. بدء توزيع الأرباح على مساهمي «أسمنت تبوك»
انخفاض أرباح «برج المعرفة» 37% إلى 3.39 مليون ريال خلال عام