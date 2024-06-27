6 علامات تخبرك أن إمساك الدورة الشهرية خطيرا.. اذهبي للطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الإمساك حالة صحية مزمنة شائعة تعاني منها الكثير من النساء، ورغم أنه أمر طبيعي، فإنه في بعض الحالات قد يكون خطيرا.

ويمكن أن تصاب بعض النساء بالإمساك قبل أو أثناء فترة الدورة الشهرية، ولكن في الحالات الخطيرة قد يشير ذلك إلى بعض المشكلات الصحية.

وكشف موقع "health" علامات خطر الإمساك لدى النساء.

ألم شديد في البطن:

إذا تسبب الإمساك في الشعور بعدم الراحة والألم، يجب استشارة الطبيب فورا.

كما أن الإمساك المزمن قد يسبب ثقب الأمعاء أو بطانة القولون بسبب البراز المتكتل والصلب.

وقد تكون تلك الثقوب هي السبب وراء آلام البطن الشديدة.

الدم في البراز:

الدم في البراز يمكن أن يشير إلى حالات مختلفة، مثل: سرطان القولون والمستقيم والتهاب الأمعاء (IBD).

الحمى:

إذا كنت تعانين من الإمساك والحمى معا، فقد يكون ذلك علامة على التهاب الرتج الذي يحدث عندما تتكون الرتوج أو الأكياس الصغيرة في القولون، ولا تسبب عادة أي مشكلات ولكنها قد تلتهب أو تصاب بالعدوى أو نزيف وتمزق القولون,

عدم القدرة على إخراج الغازات:

الإمساك وعدم القدرة على إخراج الغازات، قد تكون علامة على انسداد في الأمعاء الدقيقة أو الغليظة، ما يمنع الجسم من نقل الأطعمة المهضومة عبر الجهاز الهضمي.

عدم حركة الأمعاء لأكثر من أسبوع واحد:

يمكن أن تؤدي الأيام الطويلة دون حركات الأمعاء إلى انحشار البراز، حيث يتصلب البراز ويبقى في المستقيم.

ويمكن منع انحشار البراز من أن يصبح خطيرا عن طريق حقن حقنة شرجية لتليين البراز.

القيء:

قد يشير القيء أثناء الإصابة بالإمساك إلى أن البراز المنحشر قد أدى إلى انسداد القولون بشكل خطير.

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