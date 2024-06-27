ساحر ينفذ خدعة على طفلة.. ورد فعل غير متوقع من رواد السوشيال ميديا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت خدعة فقاعية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر مقطع فيديو تم نشره مؤخرا على منصة "إكس" ، ساحر الفقاعات، وهو يؤدي خدعة فقاعات مذهلة على فتاة صغيرة.

ويظهر الفيديو الساحر ويدعى بييرباولو لاكوني، وهو يصنع فقاعة ضخمة حول الفتاة دون عناء، والتي تذوب بعد ذلك إلى قطرات ماء لامعة، وفقا لموقع "ndtv".

وحصد الفيديو أكثر من 6.2 مليون مشاهدة ومجموعة من التعليقات.

وكتب أحد المستخدمين: "هذه ذكرى أساسية بالنسبة للفتاة".

وعلق مستخدم آخر: "هذا سحري".

وأضاف شخص آخر: "رائع جدا مثل المعجزة".

وذكر آخر: "هذا من أفضل الأشياء التي رأيتها على الإطلاق".

وحصل "بييرباولو " ساحر الفقاعات على الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأكبر فقاعة صابون يتم نفخها يدويا.

وتخرج "لاكوني" من الجامعة، لكنه سرعان ما أدرك أن شغفه الحقيقي هو المسرح.

وبعد العمل على المسرح بدأ بييرباولو في تعلم كيفية الأداء باستخدام الفقاعات ويعتبر الآن نفسه فنان الفقاعات.

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