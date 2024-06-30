سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-6-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الأسبوع" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، الموافق 30-6-2024، في البنوك المصرية.

وصل الدولار في البنك المركزي المصري إلى 47.96 جنيه للبيع، و48.10 جنيه للشراء.

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.98 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.98 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.98 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 47.98 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.95 جنيه للبيع، و48.05 جنيه للشراء.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.98 جنيه للبيع، و48.08 جنيه للشراء.