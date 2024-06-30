تعرف على مباريات اليوم في ثمن نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تُستكمل مساء اليوم الأحد، مواجهة دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث تقام مباراتي إنجلترا وسلوفاكيا ، وإسبانيا مع جورجيا بالترتيب.

ونستعرض جدول مباريات مباريات اليوم في ثمن نهائي يورو 2024

إنجلترا X سلوفاكيا – 7 مساء – beIN Sports HD 1 MAX

إسبانيا X جورجيا – 10 مساء - beIN Sports HD 2 MAX

وكان 16 منتخبًا قد تأهلوا إلي الدور ثمن النهائي، وهم ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، الدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا وهولندا، رومانيا، بلجيكا وسلوفاكيا، البرتغال، تركيا وجورجيا.

وفيما يلي باقي مواعيد مباريات ثمن نهائي يورو 2024 كالتالي:

الاثنين 1 يوليو

فرنسا × بلجيكا - 7 مساء

البرتغال × سلوفينيا - 10 مساء

الثلاثاء 2 يوليو

رومانيا × هولندا - 7 مساء

النمسا × تركيا - 10 مساء