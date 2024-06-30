فون دير لاين: 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والمصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، "توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو".
وكشفت فون دير لاين خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، المنعقد في مصر، بحضور المسؤولين المصريين، عن "توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة"
ولفتت فون دير لاين إلى "توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل في مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات".
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