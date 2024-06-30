زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "مقاتلات سلاح الجو قامت خلال اللّيلة الماضية بمهاجمة بنية تحتيّة عملياتيّة ومبنى عسكري تابع لـ"حزب الله" في منطقتَي الطيبة ورب الثلاثين في جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس بنية تحتية ومبنى عسكريًا لـ"حزب الله" في الطيبة ورب الثلاثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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