فتح مراكز الاقتراع في البر الفرنسي للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية

فتحت مراكز الاقتراع في البر الفرنسي، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد توصل اليمين المتطرف إلى السلطة بعد أسبوع.

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8,00 (6,00 ت غ) غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية السبت، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين.