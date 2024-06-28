احذر تناول البطيخ في هذا التوقيت.. ماذا يفعل بجسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يسهم تناول البطيخ في حماية القلب والحفاظ على البشرة وفوائد صحية أخرى، ومع ذلك فإن تناول هذه الفاكهة في وقت خاطئ أو الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب آثارا جانبية.

البطيخ وجبة خفيفة في فصل الصيف، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على المزيد من العناصر الغذائية ويقي من الجفاف، وفقا لموقع "hindustantimes".

فوائد البطيخ للجسم

تخفيف العطش المفرط.

منع الشعور بالتعب.

تخفيف آلام الجسم.

تقليل التبول المؤلم.

الوقاية من التهابات المثانة والوذمة، والالتهابات.

تحسين الخصوبة لدى الرجال.

الآثار الجانبية للإفراط في تناول البطيخ

يجب تناول البطيخ باعتدال، وذلك لأنه صعب الهضم، ما يؤدي الإفراط في تناوله إلى الانتفاخ والغازات وآلام في المعدة.

أفضل وقت لتناول البطيخ

من الأفضل تناوله في الصباح بين الساعة 10 صباحا و12 ظهرا كوجبة إفطار أو بين الإفطار والغداء.

وأيضا يمكن تناوله كوجبة خفيفة مسائية بعد الغداء قبل الساعة 5 مساء، ويجب الابتعاد عن تناوله في الليل أو مع وجبات الطعام.

الفئات الممنوعة من البطيخ

مرضى السكري.

من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.

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