سعرها 10 جنيهات.. فاكهة تحمي من السرطان والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف موقع "هيلث لاين" و stylecraze" أن التين الشوكي قد يساعد على الوقاية من بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

الوقاية من السرطان

يسهم تناول التين الشوكي في الحماية من السرطان، وذلك بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة.

خفض الكوليسترول

قد يسهم التين الشوكي في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، نظرا لاحتوائه على الألياف (البكتين).

ضبط مستويات السكر في الدم

تناول هذه الفاكهة يمكن أن يخفض مستويات الجلوكوز المرتفع في الدم المرتفعة والحفاظ على مستويات السكر.

حماية الكبد

التين الشوكي يمنع تلف الكبد، حيث يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن هذه المركبات على الكبد.

تهدئة المعدة

تناول التين الشوكي يوميا ينظم حركات الأمعاء ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك.

خفض ضغط الدم

التين الشوكي يحتوي على البوتاسيوم، ما يساعد على تقليل الضغط على الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم المرتفعة وتقوية الجدران الداخلية للأوعية الدموية وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من السكتة الدماغية

التين الشوكي قد يخفض نسبة الدهون في الجسم وارتفاع مستويات الكوليسترول والجلوكوز وضغط الدم، ما يسهم في انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

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