ماذا يحدث للكبد والكلى بعد تناول 3 أكواب من الشاي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحرص معظم الأشخاص على تناول مشروب الشاي"يوميا، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن لهذا المشروب تأثير على الكلى والكبد.

ما تأثير تناول 3 فناجين من الشاي على الكبد؟

قد يسهم تناول الشاي بانتظام في انخفاض خطر الإصابة بتلف الكبد وتحسين وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني، بحسب ما ذكر موقع "medicalnewstoday".

ما تأثير تناول 3 فناجين من الشاي على الكلى؟

تناول كوب واحد على الأقل من الشاي قد يسهم في منع حصوات الكلى وتقليل الالتهابات، والوقاية من تلف الكلى، وتحسين وظائف الكلى، وذلك بفضل احتوائه على الكافيين ومضادات الأكسدة، وفقا لموقع "livestrong".

فوائد أخرى للشاي

-انخفاض الكوليسترول.

-تقليل خطر ارتفاع السكر في الدم.

-انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

-جودة النوم.

-الوقاية من الإصابة بالاكتئاب.

-التركيز واليقظة.

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