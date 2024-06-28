هذا ما يحدث لك عند خلع ضرس العقل.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ضرس العقل هو آخر ضرس يظهر في فمك، يبدأ بالثوران عند سن العشرين تقريبًا، ويكون عددهم 4 في العدد الأول في كل ربع، ومع ذلك، ليس الجميع لديه.

وإذا كانت ضروس العقل تسبب لك عدم الراحة أو العدوى أو مشاكل أخرى، فقد تحتاج إلى إزالتها، بحسب timesofindia.

في بعض الأحيان تتطور ضروس العقل بشكل طبيعي ولا تسبب أي مشاكل على الإطلاق، ومع ذلك، إذا استقر في اللثة أو عظم الفك وبدأ في النمو، يُشار إلى ذلك على أنه ضرس العقل المنطمر.

يُشار إلى السن الذي يعلق في الفك ولا يتمكن من البزوغ على أنه سن منطمر، هذه المشكلة منتشرة إلى حد ما في الأضراس الثالثة، لأنه هو آخر سن يبزغ ولا يكاد يتبقى له أي مساحة للبزوغ.

تصبح الأسنان المنطمرة مصابة ومؤلمة، وتتطلب خلعًا فوريًا، ولهذا السبب يوصي العديد من الأطباء في جميع أنحاء العالم بإزالة ضروس العقل إذا كانت تسبب إزعاجًا طفيفًا.

لماذا يجب عليك إزالة ضرس العقل؟

1. نظرًا لموقعها في الجزء الخلفي من تجويف الفم، فمن الصعب علاجها

2. نظرًا لموقعها، فإن الحفاظ على نظافة الفم يمثل تحديًا.

3. يختلف تشريح ضروس العقل بين المرضى، ما يجعل العلاج الفعال أمرًا صعبًا.

4. السن الإضافية ليست وظيفية للغاية، لا يكاد يكون هناك أي فائدة في المضغ.

5. عدم وجود مساحة كافية للبزوغ قد يتسبب في تلف الأسنان المجاورة والأعصاب.

6. الضغط على الأسنان الأمامية أثناء البزوغ يمكن أن يؤدي إلى انتكاسة تقويم الأسنان.

أعراض ظهور ضرس العقل:

1. احمرار وتورم اللثة أسفل الضرس الأخير.

2. ألم في الفك.

3. آلام الوجه الناتجة عن ضرس العقل تضغط على الأعصاب.

4. توجد بقع بيضاء خلف الضرس الأخير.

لماذا سمي بضرس العقل؟

فالأمر لا علاقة له بالحكمة، وخلع هذه الأسنان لن يفقدك أي حكمة، حصلت على اسمها من حقيقة أنها تندلع في سن النضج.

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