الامارات | زايد الزعابي مبدع تجاوز التوحد بالموسيقى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالموسيقى والعزف على البيانو استطاع الطفل الإماراتي زايد محمد الزعابي، الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، أن يتحدى إصابته بطيف التوحد، ويعزز موهبته في العزف عبر التعلم والتدريب المستمر، حتى بات قادراً على المشاركة في حفلات ومناسبات عامة مختلفة.

وأوضح الزعابي لـ«الإمارات اليوم» أنه اتجه لتعلم العزف وهو في عمر الرابعة تقريباً، من خلال مشاهدة فيديوهات عبر منصة «يوتيوب»، ومحاولة تقليدها والتعلم بنفسه، وكانت الموسيقى المفضلة بالنسبة له هي المقطوعات الكلاسيكية لكبار الملحنين العالميين، أمثال باخ، وبيتهوفن، وموتزارت وغيرهم. لافتاً أنه لم يجد صعوبة تذكر في تعلم الموسيقى.

وأشار الزعابي إلى أن أسرته لها دور كبير في نجاحه في صقل موهبته وتطويرها. معرباً عن سعادته بدعوته للمشاركة في حفلات عامة، سواء في المدرسة أو جهات مختلفة.

ومنذ أيام شارك زايد في الحفل الموسيقي «تناغم تحت سماء واحدة» بوجود 74 فناناً من 10 دول تنتمي لثلاث قارات، وشهدت خشبة مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي، إطلالة موسيقية مميزة تمثلت في عزف مقطوعة موسيقية على البيانو بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو البلغاري الشهير ستويان بويكوف ستويانوف، وهي المرة الأولى له للعزف بمصاحبة أوركسترا.

تدريب وتنمية

وأشارت مريم القرشي (والدة زايد)، إلى أن طفلها بدأ العزف منذ ما يقرب من 6 سنوات معتمداً على محاكاة مقاطع الفيديو التي يشاهدها عبر «اليوتيوب»، كما لاحظت اختصاصية تعليم الموسيقى لأطفال التوحد في مدرسة الكرامة التي يدرس فيها، وشجعته على مواصلة التدريب لتنمية موهبته، كما نصحتهم بشراء «أورغ» كهربائي ليتدرب عليه زايد، ومع تقدمه في العزف انتقل لتعلم قراءة النوتة الموسيقية والعزف بطريقة احترافية.

بوابة واسعة

وأشارت القرشي إلى أن زايد التحق بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعمره 4 سنوات لمدة عام تقريباً، ثم تم دمجه في مدارس المسار العام قبل أن يلتحق بمدرسة الكرامة في أبوظبي. موضحة أن الموسيقى تمثل لها بوابة واسعة لدمج ابنها بالمجتمع، ووسيلة فعالية للاختلاط بالناس والتخلص من رهبة التواصل الاجتماعي مع الآخرين، حيث أسهمت في أن يصبح أكثر قدرة على التعامل مع الناس والاختلاط بهم من خلال العزف، ولذلك تشجعه على المشاركة في الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تتم دعوته إليها.

حفلات ومناسبات

وذكرت أن زايد في الأعوام الماضية بدأ في المشاركة في حفلات ومناسبات عامة ووطنية بالعزف فشارك في حفل أقامته مبادلة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني في عام 2021، كما شارك في حفلات مدرسية وفي فعاليات مختلفة في أبوظبي ودبي، وأخيراً في الحفل الأوركسترالي الذي تم تنظيمه بالتنسيق والتعاون بين مؤسسة زايد العليا وجمعية الموسيقيين الإماراتيين في المجمع الثقافي، تحت شعار «تناغم تحت سماء واحدة»؛ وبمشاركة 74 فناناً من 10 دول، وكانت أول مرة يعزف فيها مع أوركسترا، بعد أن اعتاد العزف بمفرده، فكان لابد من إجراء بروفات، ولم يحتج سوى بروفة واحدة وكان جاهزاً للحفل، وبالفعل استطاع أن يستحوذ على إعجاب الجمهور الذي حضر الحفل. موضحة أن زايد يستعد للسفر إلى فيينا بعد حصوله على منحة من برنامج موهبتي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، لدراسة العزف لمدة أسبوعين.

زايد الزعابي:

• الموسيقى المفضلة لي هي المقطوعات الكلاسيكية لكبار الملحنين العالميين أمثال باخ وبيتهوفن وموزارت.

مريم القرشي:

• الموسيقى بوابة واسعة لدمج زايد بالمجتمع، ووسيلة فعالة للاختلاط والتخلص من رهبة التواصل الاجتماعي مع الآخرين.

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