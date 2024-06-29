الامارات | لا تصدقوا «السوشيال ميديا».. شريط «كينيسيو» لا يقضي على التجاعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق عالمي اتجاه يعرف بلصق الوجه بشريط كينيسيو (Face Taping with Kinesio Tape) من أجل القضاء على التجاعيد، فما هو هذا الاتجاه وما مدى فاعليته؟

للإجابة عن هذا السؤال قالت الدكتورة أوتا شلوسبيرغر، إن هذا الاتجاه يعتمد على أشرطة كينيسيو اللاصقة التي يستخدمها الرياضيون أو التي تُستخدم لعلاج آلام الظهر في التخلص من التجاعيد الأنفية الشفوية وخطوط العبوس والتجاعيد الأخرى أثناء النوم.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أنه يتم لصق هذه الأشرطة طوال الليل ثم إزالتها في الصباح، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يقوم على فكرة أن أشرطة كينيسيو الرياضية تساعد على تعطيل بعض عضلات الوجه مؤقتاً، وبالتالي يتم تقليل أو حتى منع التجاعيد التي تنشأ من العبوس اللاواعي.

وعن مدى جدوى هذا الاتجاه في القضاء على التجاعيد، أوضحت شلوسبيرغر أن هذه الطريقة ليست سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد، بل إنها تؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث تعمل العضلات ضد قوة الشريط اللاصق، وهذا يعني زيادة التجاعيد بدلاً من الحد منها.

كما أن استخدام أشرطة كينيسيو اللاصقة يؤدي إلى احمرار وتهيج الجلد لدى المرأة التي تعاني حساسية تجاه لاصق الأكريليك الموجود على الأشرطة، فضلاً عن أنه عند إزالة الشريط يمكن أن تحدث إصابات دقيقة في بشرة الوجه الحساسة، والتي تؤثر سلباً في حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة.

وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطرأ تغيير على فلورا الجلد، ما يوفر بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات، ومن ثم تقع البشرة فريسة للبثور والرؤوس السوداء، ما يُفقدها نضارتها ورقّتها.