سر غياب الرقم 13 في الطائرات؟.. مضيفة طيران تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت هيني ليم مضيفة طيران، عن سبب عدم احتواء بعض الطائرات على الصف الثالث عشر.

وقالت إنه في العديد من الثقافات، يربط الأشخاص الرقم 13 بأنه يجلب الحظ السيئ، وفق ما أورد موقع "news18".

وأضافت: "لأن شركات الطيران تفضل احترام العملاء، فإنها تقوم بإزالة الصف الثالث عشر من مقاعد الجلوس".

وقال باري ماركوفسكي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كارولينا الجنوبية، إن هذا الاعتقاد ماهو إلا خرافات ولا يوجد له أساس علمي.

وأشار: "الرقم 12 يُنظر إليه عادة بأنه يجلب الحظ، ويعد تقليدا أمريكيا".

وأضاف: "تتجنب العديد من شركات الطيران، مثل الخطوط الجوية الفرنسية وإيبيريا ورايان إير، وجود الصف الثالث عشر على طائراتها".

وأشار: "ليس فقط الصف الثالث عشر هو المشكلة، لكن الرقم 17 أيضا يرون أنه يجلب الحظ السيء خاصة في إيطاليا".

وأوضح ممثل شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا: "في بعض البلدان مثل إيطاليا والبرازيل، يعتبر الأشخاص الرقم 17 رقما سيئ الحظ، وليس 13".

وذكر: "نظرا لأن لوفتهانزا تخدم العديد من المسافرين من جميع أنحاء العالم، فإننا نهدف إلى احترام المعتقدات الثقافية المختلفة بأفضل ما نستطيع".

واستكمل: "في الصين، يعتبر الصف 14 سيئ الحظ".

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