الامارات | أفضل مشروبات تعوض نقص السوائل في الجسم خلال الصيف.. وهذه الفئة الأكثر عرضة للجفاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينصح الأطباء والمختصون بضرورة شرب السوائل على نحو كاف على مدار اليوم، بمعدل لا يقل عن لتر ونصف، لاسيما خلال فصل الصيف الذي تشتد فيه درجات الحرارة، وتسبب لفقدان الجسم للكثير من السوائل.

وتعد فئة كبار السن أكثر عُرضة للإصابة بنقص السوائل في الجسم خلال الصيف؛ لتراجع الشعور بالعطش مع التقدم في العمر، وفق الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية.

ولعدم النسيان، يجب شرب كوب من الماء كل ساعة. ويعد الماء والشاي غير المحلى والعصائر المخففة أفضل المشروبات. ومن المفيد أيضاً تناول الأغذية الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار.

ويرفع نقص السوائل في الجسم خطر إصابة كبار السن بالجفاف، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال التغيرات الطارئة على البول مثل قلة الكمية وتغير لونه إلى اللون الأصفر الداكن، وكذلك انخفاض الوزن.

وتشمل أعراض الإصابة بالجفاف أيضاً جفاف الجلد وجفاف الفم وتشقق الشفاه والتشنجات العضلية والصداع والغثيان واتجاه العيون للداخل.

كما أن نقص السوائل في الجسم يمكن أن يُزيد من مفعول بعض الأدوية مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم وحاصرات بيتا، التي يتناولها العديد من مرضى الأوعية الدموية.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض شديد في ضغط الدم، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال أعراض مثل الدوار والتعب والضعف والهُزال. وقد يصبح الأمر أكثر خطورة عند تناول أدوية مدرة للبول أيضاً.