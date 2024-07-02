هذا الشهر ضاغطًا نسبيًا وحافلاً بالواجبات والمبادرات

مهنياً : بانتظارك تطوّرات ايجابية على الصعيد الشخصي بسبب التفاؤل الذي يتقدّم باتجاهك حاسمًا امر الخلافات وفاتحًا امامك ابواب التعاون والتضامن. يكون الجزء الاول من الشهر، والذي يمتدّ حتى تاريخ 22، ضاغطًا نسبيًا وحافلاً بالواجبات والمبادرات في سبيل المصالحات وتقريب وجهات النظر.

عاطفياً: لا خوف على العلاقة المتينة حاليًا لأن الظروف ليست بالصعب. لحسن الحظ تظهر في الاسبوع الأخير بعض المؤشرات الايجابية والتي قد تجلب الحبّ وراحة البال. ينسجم العازب حاليًا مع مواليد برج السرطان والاسد والعذراء.