هذا الشهر تكون التحالفات القوية المتينة سلاحك لتنجو من فخاخ

مهنياً: تنبئني مواقع الكواكب بأن شهر تموز يوليو لن يكون شهرًا سهلاً ابدًا، بل على العكس قد يكون من اصعب اشهر السنة واقلها حظوظًا وفرصًا. وتطال هذه التأثيرات جميع مواليد برج الجدي، بغضّ النظر عن اعمارهم او موقعهم او مجالهم، كل حسب طاقته ودوره. وتكون التحالفات القوية المتينة سلاحك لتنجو من فخاخ هذا الشهر وعوائقه.

عاطفياً: إنه شهر صعب فلكيًا، إذ تواجهك النجوم بخلاف او بجفاء ولا سيما في الايام الأقل حظًا. تطفو الى السطح بعض النيات السلبيّة لتسقط الاقنعة، اذا كانت هناك اقنعة والتباسات. انه شهر دقيق تعيش خلاله العلاقة على مختلف مستوياتها وتجارب صعبة وقاسية، ولن تصمد سوى تلك السليمة والمتينة.