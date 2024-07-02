لماذا نفرك أعيننا عندما نشعر بالتعب؟.. احذر مخاطرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ربما لاحظت نفسك دون وعي تفرك عينيك عند الشعور بالتعب أو الإجهاد، لكن هل تساءلت يوما عن السبب وراء هذا السلوك اللاإرادي؟

سبب فرك العين عند الشعور بالتعب والإرهاق

الراحة المؤقتة

يوفر فرك العينين راحة سريعة من خلال تحفيز إفراز الدموع وترطيب سطح العين، لكن هذا الحل مؤقت فقط، فقد يفاقم المشكلة على المدى الطويل، وفقًا لموقع "timehackhero".

تحفيز إنتاج الدموع

يساعد فرك العينين على تحفيز الغدد الدمعية لإفراز الدموع، وبالتالي ترطيب سطح العين وتقليل من الشعور بالجفاف والتهيج.

خداع الدماغ

يُحفز فرك العينين إفراز هرمونات تخفف من الشعور بالألم، ما يعطي شعورا زائفا بالراحة من الحكة.

إعادة ضبط الرؤية

يساعد أيضا على إعادة ضبط التركيز البصري وتحسين وضوح الرؤية.

عادة غير واعية

مع مرور الوقت، قد يصبح فرك العينين عادة غير واعية، ما يُشكل خطرا على صحة العينين.

تهدئة النفس

تُسهم هذه الحركة في تهدئة العقل مؤقتا من خلال إفراز هرمونات مثل الدوبامين، إلا أنها لا تعالج الأسباب الجذرية لإجهاد العين.

مخاطر فرك العينين

على الرغم من الشعور بالراحة المؤقتة، إلا أن فرك العينين المتكرر يُشكل خطرا كبيرا على صحة العينين، ويسبب مخاطر صحية جسيمة.

خدوش القرنية

يُسبب فرك العينين خدوشا على سطح القرنية الحساسة، ما يؤدي إلى ضعف الرؤية على المدى الطويل.

العدوى

ينقل فرك العينين البكتيريا والفيروسات من الأصابع إلى العين، ما يزيد خطر الإصابة بالتهاب العين أو أمراضٍ أخرى.

النزيف

يؤدي الضغط الزائد أثناء فرك العينين إلى انفجار الأوعية الدموية الدقيقة في العين، ما يسبب نزيفا في العين.

التجاعيد

يسبب فرك العينين القوي والمتكرر أيضا ظهور التجاعيد حول العينين.

الصداع النصفي في العين

يُسهم هذا السلوك الشائع في زيادة خطر الإصابة بالصداع النصفي في العين.

الجفاف

يؤدي إلى تفاقم أعراض متلازمة جفاف العين، وتشمل تهيج واحمرار وحكة العين.

تغيرات في الرؤية

فرك العينين باستمرار يُسهم في تشويه شكل "مقلة العين"، ما يسبب حدوث تغيرات في الرؤية.

نصائح لتجنب فرك العينين

تقليل استخدام الهاتف وشاشة الكمبيوتر.

استخدام الإضاءة المناسبة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية المفيدة للعين.

الحد من استهلاك الكافيين.

شرب كمية كافية من الماء.

الحصول على قسط كاف من النوم.

استخدام قطرات العين المرطبة.

غسل اليدين بانتظام.

ارتداء النظارات الشمسية.

استخدام الكمادات الباردة أو المنشفة الدافئة لتهدئة العينين.

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