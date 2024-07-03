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الامارات | مهرجان من الألوان.. في قلب دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موزاييك يشعّ بالأنوار، ومهرجان من الألوان البرّاقة التي تخطف العيون، ونقوش تعلن نفسها بكل الأشكال والأحجام والخطوط لترضي جميع الأذواق، وذلك في السوق الكبير بمنطقة ديرة في قلب دبي التي تنبض بالحياة والأصالة والمنتجات والابتكارات والهدايا الجميلة، التي تتنافس وسط الدكاكين الشعبية على استقطاب ضيوف المدينة، والزوار الذين يتوافدون عليها من كل جهات العالم، عبر فسيفساء من الأنوار وتشكيلة مبهرة من «اللوحات الصغيرة» بأسعار مناسبة للجميع، تستحق الاقتناء وتبعث على التفاؤل بلمسة فنية.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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