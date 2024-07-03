الامارات | مهرجان من الألوان.. في قلب دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موزاييك يشعّ بالأنوار، ومهرجان من الألوان البرّاقة التي تخطف العيون، ونقوش تعلن نفسها بكل الأشكال والأحجام والخطوط لترضي جميع الأذواق، وذلك في السوق الكبير بمنطقة ديرة في قلب دبي التي تنبض بالحياة والأصالة والمنتجات والابتكارات والهدايا الجميلة، التي تتنافس وسط الدكاكين الشعبية على استقطاب ضيوف المدينة، والزوار الذين يتوافدون عليها من كل جهات العالم، عبر فسيفساء من الأنوار وتشكيلة مبهرة من «اللوحات الصغيرة» بأسعار مناسبة للجميع، تستحق الاقتناء وتبعث على التفاؤل بلمسة فنية.